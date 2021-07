Mali : portrait de Baptiste, jeune normand engagé pour la France

Fin 2018, Baptiste, s'est engagé chez les artilleurs de la force Barkhane, au Mali. À 22 ans, c'est sa première opération extérieure. "Je suis passé de cuisinier à artilleur, à tirer des obus avec un mortier de 120 au Mali, ce n'est pas du tout la même chose. Je voulais faire ça depuis que je suis gosse, j'y suis et je suis content d'être là". Sur la base de Tessalit (Mali), les soldats vivent sous des tentes, chacun avec son groupe. Le camp est régulièrement attaqué par les djihadistes qui tirent des roquettes. Plusieurs groupes armés sévissent au nord du Mali.



"Il y a un petit boum au cœur, c'est impressionnant "

Chaque jour, un drone survole la zone pour déceler d'éventuels mouvements. Une présence suspecte est d'ailleurs repérée dans un endroit normalement désert. Les artilleurs sont déclenchés ; ils vont tirer six obus de mortiers, non pas pour tuer, mais pour dissuader. "Quand on fait feu, la poussière se lève, il y a un petit boum au cœur, c'est impressionnant. Mon père ne s'en fait pas, il sait que ça va bien se dérouler. Ma mère, c'est ma mère, donc elle s'inquiète un peu, mais ça va", explique le jeune 1ère classe.