Mali : la junte militaire donne 72 heures à l'ambassadeur de France pour quitter le pays

Les soldats français peuvent-ils rester au Mali ? La question se pose ouvertement avec la décision des autorités maliennes d'expulser l'ambassadeur de France, comme elles l'ont annoncée lundi 31 janvier. Joël Meyer a donc 72 heures pour quitter le territoire. La junte militaire, qui a pris le pouvoir en 2020, justifie cette décision inédite par les propos jugés hostiles, tenus à son encontre, par Jean-Yves Le Drian, le ministère des Affaires étrangères.

Des militaires français de moins en moins bienvenus

"Ce sont les colonels qui ont pris le pouvoir et qui ont fait un double coup d'État depuis août 2020, qui est illégitime et qui refuse le suffrage universel, qui refuse la vérification démocratique", avait déclaré le ministre le 28 janvier dernier, sur RTL. Un pouvoir malien hostile, un sentiment anti-Français qui se répand... Les militaires engagés au Mali sont de moins en moins les bienvenus. L'opération Barkhane a déjà réduit la voilure. Il ne reste plus que deux bases au Mali, Menaka et surtout Gao. Moins de 5 000 soldats y stationnent, et il ne devrait plus en rester que la moitié dans un an. Un Conseil de défense se réunira mardi 1er février.