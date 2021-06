Lutte contre le terrorisme : où sont situés les militaires français dans le monde ?

Les militaires français sont déployés aux quatre coins du globe. Ils sont 34 750 militaires opérationnels, et le principal théâtre reste la France, avec 20 150 au total, dont 13 000 en métropole. La plupart opèrent dans le cadre de l’opération Sentinelle avec le plan Vigipirate. Il y a également 1 000 militaires français aux Antilles, 2 100 en Guyane, 900 en Polynésie, 1 700 à Mayotte et à La Réunion ou encore 1 450 en Nouvelle-Calédonie.

Plusieurs bases permanentes en Afrique et au Moyen-Orient

En outre, 5 700 sont impliqués dans les "opex" (opérations extérieures), dont 5 100 encore dans le cadre de l’opération Barkhane et 600 pour celle appelée Chammal, avec l’armée de l’air qui seconde l’armée irakienne contre les jihadistes au Levant. 4 000 marins naviguent sur les mers en continu. Il y a également des bases permanentes à l’étranger, surtout dans les anciennes colonies : 350 militaires sont au Sénégal, 950 en Côte d’Ivoire, 350 au Gabon, 1 450 à Djibouti et 650 aux Émirats arabes unis. Enfin, il y a des forces françaises sous pavillon international : 700 avec les casques bleus de l’ONU stationnées au Liban et 400 sous la bannière de l’OTAN dans les pays baltes.