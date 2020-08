Italie : un militaire français soupçonné d'espionnage

Les services français sont en ébullition. "C'est une information qui fait beaucoup réagir dans le monde feutré des services secrets. Et pour cause : un officier français, un lieutenant colonel d'une cinquantaine d'années qui travaille dans une base de l'OTAN près de Naples (Italie), aurait fourni des informations importantes à la Russie", détaille Alban Mikoczy, correspondant de France Télévisions à Rome, dans le journal de 23 heures de franceinfo.

Il encourt jusqu'à 15 ans de prison

"Cette base, à Naples, est très importante, puisque c'est elle qui coordonne et centralise les mouvements de l'OTAN en Méditerranée. C'est le contre-espionnage français qui aurait mené cette enquête et qui a déterminé que cet officier français aurait trahi le pays. Le contre-espionnage a prévenu le ministère des Armées et l'homme a été arrêté pendant ses vacances. Il est actuellement détenu à Paris et encourt jusqu'à 15 ans de prison", conclut le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT