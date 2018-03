Hommage au colonel Beltrame : l'émotion à Carcassonne

Avant la minute de silence, le commandant en second de la caserne de Carcassonne (Aude) prend la parole. Pour certains, les nerfs lâchent, tous ont servi sous les ordres du colonel Beltrame. Aujourd'hui, ils continuent leur mission, mais sont bouleversés, très sensibles à l'hommage national rendu ce mercredi 28 mars. Pour le commandant en second, il y aura un avant et un après, le sacrifice de son supérieur a montré à tous l'abnégation et l'engagement dont pouvait faire preuve un militaire.

Des hommages venus de toute la France

À l'extérieur de la caserne, les habitants, eux aussi, rendent hommage au colonel. "C'est le minimum que je puisse apporter, c'est un héros, quelqu'un de fantastique qui a sauvé des vies", déclare, ému, un habitant des environs. Les fleurs arrivent par colis de toute la France. Un simple mot revient de manière récurrente : "merci".

