Hélicoptères de combat : des missions nocturnes à haut risque

Les hélicoptères Tigre et Cougar évoluent régulièrement en binôme. Le premier est un engin de combat, armé de roquettes et de canons. Quant au second, il s'agit d'un appareil de transport de troupes. Lundi 25 novembre au Mali, les deux hélicoptères volaient à basse altitude, en appui des commandos au sol confrontés aux jihadistes. Une configuration délicate.

Nuit, sable et combat

Pour se préparer à ce type de missions, les pilotes sont formés dans une base-école du Cannet-des-Maures, dans le Var. Les soldats sont plongés pendant quinze semaines dans un cockpit pour pouvoir affronter toutes les situations. En pleine nuit, même avec des lunettes en vision nocturne, la mission est périlleuse. Dans la configuration complexe du soir de l'accident, mêlant nuit, sable et combat, l'analyse des boîtes noires devrait permettre d'éclaircir les causes du drame.

