Guerre en Ukraine : quelque 500 soldats français prennent la direction de la Roumanie

Quelque 500 soldats français ont pris la direction de Constanta, en Roumanie, pour gonfler les rangs des troupes de l’OTAN sur place. "Une partie est déjà arrivée il y a quelques jours, les autres vont arriver aujourd’hui et demain, [afin de] participer à cette force d’urgence installée en collaboration avec les Américains, sous le commandement de l’OTAN", développe Alban Mikoczy, envoyé spécial sur place.

Pouvoir transporter du matériel

Cette base est capitale dans le contexte de la guerre en Ukraine, et les Français ont un rôle majeur. "L’objectif est de sécuriser la zone. Nous sommes seulement à quarante kilomètres de la frontière et il faut garder les accès à l’Ukraine ouverts pour que des réfugiés puissent en sortir et que l’OTAN puisse acheminer un certain nombre de matériels de l’autre côté, au bénéfice des Ukrainiens", conclut le journaliste.