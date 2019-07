En Guyane, le meurtre d'un chef indigène suscite une vive émotion

Emyra Waiapi a été tué lors de l'invasion de "garimpeiros", des chercheurs clandestins d'or. Depuis l’élection de Jaïr Bolsonaro, à la tête de l’état brésilien, les territoires autochtones sont de plus en plus contestés par les agriculteurs et les chercheurs d’or.

La forêt guyanaise dans les environs du village de Saül, le 2 mars 2007. (JODY AMIET / AFP)