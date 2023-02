Défense : coup d'envoi d'Orion, un exercice militaire interarmées historique

L'exercice a débuté samedi. Plus de 7 000 soldats sont mobilisés dans le sud de la France. L'objectif pour l'armée française est de se préparer à un conflit de haute intensité face à une armée conventionnelle.

Des chars débarquent dans le port de Frontignan (Hérault), dans la matinée du dimanche 26 février. La veille, des centaines de parachutistes ont déjà été largués dans le ciel de Castres (Tarn). Ils devaient investir une zone ennemie et prendre le plus de terrain possible avant la nuit. "Orion" : c'est le nom de cet exercice militaire interarmées historique. Plus de 7 000 soldats sont mobilisés et déployés sur 14 départements du sud de la France.



Se préparer à un conflit de haute intensité

L'objectif pour l'armée française : se préparer à un conflit de haute intensité face à une armée conventionnelle. Dans la matinée de dimanche, les habitants ont observé ce déploiement spectaculaire avec curiosité et inquiétude. L'exercice doit être le plus réaliste possible. Dans le port de Frontignan, les premiers blessés ont été acheminés. La deuxième partie de l'exercice aura lieu au printemps dans le nord-est de la France. 12 000 militaires seront alors mobilisés. L'armée française répétera cet exercice tous les trois ans.