Belgique : la police traque un militaire d'extrême droite

Jurgen Conings a 46 ans, dont 29 passés dans l'armée. Depuis mardi 18 mai, il est l'homme le plus recherché de Belgique. Plus de 400 membres des forces de sécurité traquent ce militaire soupçonné de vouloir s'en prendre à l'État belge et à des scientifiques spécialistes du Covid-19. Mardi, les autorités ont découvert quatre lance-roquettes anti-char dans sa voiture.

Surveillé depuis deux ans par le renseignement militaire

Pour les forces belges, la tâche n'est pas simple, car Jurgen Conings se cache en pleine forêt, quelque part au milieu des 12 000 d'hectares d'un parc national du nord du pays. La cavale de cet instructeur, vétéran de missions au Kosovo ou en Afghanistan, fait polémique. Depuis deux ans, il était surveillé par le renseignement militaire pour ses liens avec l'extrême droite. Le Premier ministre belge, Alexandre De Croo, a reconnu des carences. Pour retrouver la trace de Jurgen Conings, des renforts venus d'Allemagne, des Pays-Bas et du Luxembourg appuient désormais les forces belges.