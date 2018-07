14-juillet : un week-end de célébrations en bleu, blanc, rouge

Les Champs-Élysées en blanc, bleu, rouge, plus que jamais... C'est jour de fête nationale ce samedi 14-juillet en France, et c'est aussi un jour veille de finale de Coupe du monde de football. Autour du drapeau se fait sentir une ferveur toute particulière. Pour commencer, Emmanuel Macron a passé les troupes en revue, comme le veut la tradition, aux côtés du chef d'État-Major des armées (CEMA). Cette année, le Japon et Singapour sont les invités d'honneur du chef de l'État. Une parade placée sous le signe de la fraternité pour les 4 290 militaires, policiers, pompiers, hommes et femmes qui ont choisi de s'engager.

Une pluie d'hommages

Une parade en hommage aussi aux soldats qui luttent contre le terrorisme, à l'exemple du régiment des Spahis qui a perdu deux hommes au Mali. Hommage aussi au gendarme Arnaud Beltrame, mort en héros lors de l'attaque du supermarché de Trèbes dans l'Aude, avec le défilé de la promotion de gendarmerie qui porte son nom. Un hommage a également été rendu aux unités qui ont été envoyées afin de porter secours aux sinistrés des ouragans Maria et Irma dans les Antilles françaises. Et la foule présente est sensible à ce message de solidarité nationale. Beaucoup de Français sont venus pour témoigner de leur gratitude aux forces armées.

