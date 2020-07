14 Juillet : les derniers préparatifs

Les tribunes installées sur la place de la Concorde à Paris sont vides, lundi 13 juillet, mais le réveil a sonné à l’aube pour les 2000 militaires qui participeront à la cérémonie du 14 Juillet. Cette année, Covid-19 oblige, les troupes seront moins nombreuses. La parade aura lieu uniquement sur la place et non pas les Champs-Élysées. Et il n’y aura pas de public.

Un timing millimétré

“Pour s’adapter à la place, les alignements qui se faisaient généralement sur le centre du dispositif se font sur l’extérieur. Il faut se remettre un peu tout ça dans la tête et apprendre à se recaler entre nous pour que ce soit joli et martial le jour J”, explique le colonel Cyrille, commandant du premier bataillon de Saint-Cyr. Tout doit être calculé et millimétré, au moment où les troupes passeront devant le président de la République.

