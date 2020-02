Virus de la tomate : les producteurs français inquiets

Le virus Tomato brown rugose (ToBRFV) est extrêmement virulent. Sur les tomates touchées, des taches jaunes et brunes apparaissent. Les fruits sont décolorés et sans goût. Pour la première fois, le virus vient d'être identifié en France, dans une plantation sous serre du Finistère. Impossible de s'en approcher, mais à plus de 1 000 km de là, dans un jardin de Marseille (Bouches-du-Rhône), on s'inquiète déjà d'une éventuelle propagation.

Un virus extrêmement résistant

Le virus est apparu en Israël en 2014. En Jordanie, il a détruit en 2015 100% de la production, puis il s'est propagé en 2018 à l'échelle planétaire : États-Unis, Chine, Europe. C'est un virus bien difficile à éradiquer. "Il est extrêmement résistant dans l'environnement. Il peut perdurer dans le sol, à la surface d'un outil contaminé, d'un vêtement contaminé pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et rester infectieux", explique Philippe Reignault, directeur de la santé végétale de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses).

