Vins français : les taxes américaines s'envolent et inquiètent les viticulteurs

Dans un domaine de Provence, à Cassis (Bouches-du-Rhône), les vendanges viennent de se terminer. Ici, le marché américain représente 20% des ventes. Désormais en vigueur, la surtaxe de 25% sur les vins destinés au marché américain inquiète la directrice du domaine pour l'avenir. La surtaxe est un coup rude pour les viticulteurs. Un autre domaine, qui ne produit que du chablis, prévoit 5 millions d'euros de pertes.

7,5 milliards de dollars de taxes sur les produits europénns

Le vignoble de Chablis (Yonne) est constitué de près de 300 domaines produisant chaque année près de 35 millions de bouteilles. En 2018, 15% ont été exportées aux États-Unis. Tous les vins non effervescents sont concernés par cette hausse de taxe et donc de prix. Producteurs français et importateurs américains discutent encore pour savoir qui prendra en charge les surcoûts. Des vins aux avions, en passant par les fromages ou engins de chantier, 7,5 milliards de dollars de taxes sur les produits européens sont imposés par Washington.