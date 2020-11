Vin : témoignage d'un vigneron passé, non sans difficulté, au bio

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Denis Pommier, auteur de Les larmes de ma vigne, est vigneron à Chablis (Yonne), l'un des terroirs les plus prestigieux de Bourgogne. Depuis qu'il est passé au bio il y a presque dix ans, son travail est plus pénible, comme, par exemple, au niveau du désherbage. "Quand on est dans les vignes, qu'il fait 35 degrés et qu'on a la pioche, c'est un boulot... on peut comprendre que certains viticulteurs ne veuillent pas le faire", confie-t-il.

Les ravages des pesticides

En 2016, le gel, la grêle et les maladies anéantissent sa récolte et font vaciller ses convictions bio. "On a failli capituler, je suis même allé acheter du produit de synthèse pour pouvoir essayer de contenir cette maladie, et puis on était incapable de le positionner", glisse Denis Pommier, qui a vu de très près les ravages des pesticides. Son père, agriculteur céréalier, a été emporté par un cancer. En passant au bio, Denis Pommier a perdu 20% de son rendement et a dû augmenter ses prix. Mais les clients sont restés fidèles.

