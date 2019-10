VIDEO. \"Un plat à faire le dimanche en famille\" : le poulet saumuré et son potimarron poêlé

"Il y a du poulet qui est bio, élevé en plein air, le potimarron, il ne faut pas l'éplucher, il n'y a pas de gaspillage", indique Florent Ladeyn. Pour réaliser cette recette, il faut déjà préparer une saumure. Puis, prendre 1 filet de poulet et le cuire 5 minutes avant de le laisser finir de cuire hors du feu pendant 30 minutes.

Prendre un demi potimarron, le couper en morceaux et le faire revenir dans du beurre pendant 10 minutes. Ajouter les champignons et le poulet et laisser cuire 4 minutes supplémentaires. Dresser le tout.

"C'est un plat qui va plaire à tout le monde, aux petits, comme aux grands", sourit Florent Ladeyn.