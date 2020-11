VIDEO. La production mondiale de viande est en diminution sur deux années consécutives

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Cela n'était pas arrivé depuis soixante ans : la production mondiale de viande est en diminution sur deux années consécutives. Elle devrait passer de 341 millions de tonnes en 2018 à 333 millions en 2020. Cette chute inédite a démarré en 2019, lorsqu'une épidémie de peste porcine africaine a tué des millions de porcs à travers l'Asie et l'Europe. Ce n'était que la seconde fois qu'une diminution se produisait depuis 1961. Mais, pour la première fois, cette tendance pourrait se maintenir. La pandémie de Covid-19 est la cause principale de ce nouveau déclin : perturbation économique et logistique, chute de la demande des restaurants et des cantines, multiplication des foyers de contamination dans les abattoirs.

Une baisse importante aux États-Unis

En 2020, la production devrait diminuer de 1,7 % par rapport à 2019. Aux États-Unis, où la consommation de viande par habitant est l'une des plus élevées au monde, celle-ci pourrait diminuer jusqu'en 2025 suite à l'épidémie de Covid. Ces baisses pourraient être une bonne nouvelle pour la planète : l'élevage est responsable d'au moins 14,5 % des émissions globales de gaz à effet de serre. Sur le long-terme, on observe aussi une baisse de la part du boeuf dans la production totale de viande : 39 % en 1961, 20 % en 2018. La production de bœuf est en moyenne 10 fois plus émettrice de gaz à effet de serre que celle de porc ou de poulet. Cependant, le maintien de cette tendance est difficilement envisageable dans les années à venir.

Si la production de viande a temporairement diminué à cause de crises sanitaires, l'augmentation de la population mondiale devrait, elle, faire accroître sa consommation. En Afrique, cette consommation pourrait notamment connaître un bond de 200 % d'ici 2050.