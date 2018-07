VIDEO. "La meilleure amande du monde est ici", affirme le chocolatier Patrick Roger au milieu de ses amandiers près de Perpignan

Le chocolatier Patrick Roger, Meilleur ouvrier de France (MOF), est un fils de boulanger originaire du Perche. Envoyé à 16 ans en apprentissage dans le même métier que ses parents, ses maîtres l’ont vite orienté vers la chocolaterie. Et ce fut une révélation…

Depuis, l’artiste qui expose notamment ses sculptures en chocolat dans sa dizaine de boutiques connaît un grand succès. Ce jour-là, Patrick Roger emmène le magazine "13h15 le samedi" (Facebook, Twitter, #13h15) visiter ses champs d’amandiers près de Perpignan.

"Si on ne s’engage pas, il n’y a plus de produits"

Comme ce chocolatier unique en son genre ne trouvait plus d’amandes françaises, il a racheté 43 hectares de vergers à l’abandon : "La meilleure amande du monde est ici ! Ça va de la Provence au Roussillon. Il fallait vraiment s’engager pour essayer d’aider ces producteurs", affirme Patrick Roger.

"Si on ne s’engage pas, il n’y a plus de produits. Cela veut dire plus de chocolatiers, plus de pâte d’amandes, plus de praliné… Ces fruits magiques sont vraiment la matière première fondamentale pour mon travail. Nous, derrière, on est juste des cuisiniers…" précise-t-il. Et dans son atelier, sa précieuse récolte est caramélisée pour faire justement ce praliné si recherché…