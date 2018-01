VIDEO. "L'Angle éco". La vache normande préfère les Chinois aux Français

Expédier du lait d’un bout à l’autre de la France coûte plus cher que de l’envoyer à Shanghai ! Les éleveurs du Cotentin ont alors fait entrer la mondialisation dans leurs étables.

Les Chinois achètent leur lait 500 euros les mille litres, soit 43% de plus que la grande distribution française. Les paysans normands ont donc vite fait leurs calculs. Et ce ne sont pas les coûts de transport qui les découragent…

La tête dans la mondialisation

"Quand j’expédie du produit frais et que je livre des clients de Cherbourg à Perpignan, dans le camion en produits frais, cela me coûte plus cher que de monter dans le bateau au Havre pour aller à Shanghai", affirme un producteur.

Finalement, l’éleveur normand a les pieds dans l’herbe d’ici et la tête dans la mondialisation, constate le journaliste François Lenglet qui présente le magazine…

