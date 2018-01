VIDEO. "L'Angle éco". La chute de l'agriculture française

"Une courbe montre l’évolution de la part des exportations de produits agricoles français dans le total des exportations mondiales, la France étant comparée à d’autres pays", explique le journaliste François Lenglet dans le magazine "L’Angle éco" (Facebook, Twitter, #Langleco).

"On y voit très clairement que la France, il y a vingt-cinq ans, était en deuxième position mondiale derrière les Etats-Unis, précise-t-il. Aujourd’hui, elle a rétrogradé en cinquième place. Et elle a été dépassée par les Pays-Bas, par l’Allemagne…"

"La France est importatrice net vis-à-vis de l’Europe"

Comment la France a-t-elle pu se faire dépasser à ce point ? "Ce qui est encore plus frappant, c’est qu’en 2017, la France est importatrice net vis-à-vis de l’Europe", affirme Aurélie Trouvé, maître de conférences à AgroParisTech. Elle achète donc plus qu’elle ne vend à l’Union européenne…

"Historiquement, la France était la grande puissance agricole européenne. Et quand on fonde la politique agricole commune dans les années 60, elle est vue comme le pays qui va approvisionner l’Allemagne, notamment, et d’autres pays européens. Et ce n’est plus vrai du tout", précise l'ingénieur agronome, auteur de Le business est dans le pré (éd. Fayard).

Extrait du magazine "L’Angle éco", "Mondialisation, péril dans nos assiettes", diffusé le 11 janvier à 22h50 sur France 2.