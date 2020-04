VIDEO. \"Je veillerai à ce que l\'augmentation des prix alimentaires reste acceptable\", a déclaré Bruno Le Maire

La pandémie de coronavirus a un impact sur toute l'économie mondiale. En France, pour plusieurs raisons, certains produits, notamment alimentaires, ont augmenté. "Les volumes sont moins importants, du coup le coût de transport est plus élevé et les transporteurs font payer plus cher la livraison", a expliqué Bruno Le Maire. Le ministre de l'Économie soulève une deuxième raison de l'augmentation des prix : la plupart des produits sont désormais des produits français.

L'augmentation des prix à la consommation doit rester raisonnable. Bruno Le Maire à Brut.

Face à la situation, le ministre de l'Économie a assuré : "Je veillerai à ce que cette augmentation des prix alimentaires reste acceptable." Le cas échéant, Bruno Le Maire a garanti qu'il y aurait des sanctions. "Je rappelle qu'il y a quelques semaines, quand j'ai vu qu'il y avait des abus sur les prix des gels hydroalcooliques, je n'ai pas hésité à plafonner le prix", souligne-t-il. Le ministre appelle donc les producteurs, les distributeurs mais aussi les commerçants à "rester raisonnable dans l'augmentation des prix".