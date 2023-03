Yohan Grelet est maraîcher près de Clermont Ferrand. Sous ces serres, il cultive des laitues, des carottes, et des tomates. Ses 80 hectares de terres agricoles détiennent le label "Haute Valeur environnementale", comme près de 30 000 exploitations en France.

Pour justifier cette appellation, Yohan Grelet doit mettre en place certaines pratiques, listées dans un cahier des charges dressé par le ministère de l'Agriculture. Ces gestes pour la biodiversité sont notés. Il faut 40 points pour obtenir le label.

"C'est du semi-bio en fait"

Irriguer sa parcelle avec un système de goutte à goutte confère par exemple jusqu'à six points. Utiliser moins de produits phytosanitaires, des pesticides par exemple, vous donne de 0 à cinq points. Un barème incitatif mais pas contraignant. "Si on a une attaque de pucerons ou une maladie de la salade, on est obligé d'intervenir parce qu'en fait on ne va pas regarder notre salade mourir", explique Yohan Grelet.

"'Haute Valeur environnementale' ne veut pas dire 0 traitement. On est obligé de garder une petite marge de manœuvre." Yohan Grelet, agriculteur HVE à "L'Œil du 20 heures"

En créant ce label en 2012, le ministère entendait valoriser une agriculture plus durable, à mi-chemin entre le bio et le conventionne. Dix ans plus tard, l'objectif est-il atteint ? "L'effet de la certification HVE est globalement limité. (...) La majorité des exploitations peuvent accéder facilement à la certification HVE, donc l'ampleur des changements à mener pour être certifié est très faible", peut-on lire dans un rapport de l'Office français de la biodiversité dantant d'octobre 2022.

Ce label, moins contraignant que celui de l'agriculture biologique, a permis ces quatre dernières années de multiplier par 30 le nombre d'exploitations certifiées. Dans certains supermarchés, les fruits et légumes HVE remplacent parfois les produits bio, plus chers et dont les ventes baissent avec l'inflation. "L'enseigne, elle, a fait le choix de prendre ça plutôt que du bio, ça doit déjà être moins cher, après il y a quand même des traitements, mais beaucoup plus légers, beaucoup moins nocifs pour la personne, c'est du semi-bio en fait", nous a expliqué un vendeur.

Stratégie commerciale

Un intermédiaire de la grande distribution affirme que des pressions seraient exercées sur certains agriculteurs pour des raisons commerciales. "Les maraîchers étaient soit référencés parce qu'ils étaient 'HVE', soit ils étaient déréférencés parce qu'ils ne prenaient pas le label", explique-t-il.

"Il fallait rapidement répondre à quelque chose qui ressemblait à du bio, ajoute-t-il. Tout ça leur a servi à alimenter des rayons. Et le consommateur lambda, il va se dire : 'C'est pas bio mais je ferai une bonne action en achetant du HVE', mais il y a quand même tromperie sur la marchandise."

Selon certains producteurs bios, ce label entretiendrait la confusion. En janvier dernier, la Fédération des agriculteurs biologiques a déposé un recours en justice contre le label "HVE", pour tromperie au consommateur.

Jean-Marie Roy, agriculteur bio en Vendée, estime que le label HVE est un concurrent déloyal. "Quand on est sur des critères comme ceux-là, moi je me dis, ça tire l'agriculture vers le bas. On plante trois arbres et deux haies et on a une bonne note, mais au final on n'a pas résolu le problème de l'agriculture qui utilise des pesticides et des produits chimiques."

Contacté, le ministère de l'Agriculture dément les accusations. Il explique que les exploitations sont contrôlées tous les 18 mois et que le label HVE n'est pas un label concurrent mais complémentaire de l'agriculture biologique.