VIDEO. Connaissez-vous vraiment les vertus du pain de singe, le fruit du baobab ?

Nommé ainsi à cause de sa forte consommation par les primates, le pain de singe est aujourd'hui très répandu dans le monde, en raison de ses vertus insoupçonnables. Jean-François Sobiecki, un nutritionniste précise : "Il a beaucoup d’antioxydants, de vitamine C et un bon pourcentage de protéines : des acides aminés comme la tyrosine ou le tryptophane pour l’humeur. Et il a aussi des composés anti-inflammatoires."

Un fruit à la valeur exceptionnelle

Si sa consommation a souvent été cantonnée à l’Afrique et aux populations locales, ces propriétés ont permis au fruit de s’exporter doucement sur les marchés occidentaux. "Nos principaux marchés sont le Royaume Uni, l’Europe, les États-Unis, le Canada. Et l'Orient est en croissance" explique Sarah Venter, fondatrice d’EcoProducts. Ces exportations, multipliées par 9 entre 2013 et 2017, ont notamment profité aux populations africaines, qui vendent les fruits récoltés. Annah Muvhali Ramasseuse de ces fruits se réjouit de ce projet qui a commencé en 2006 : "Je ne savais pas que le fruit du baobab pouvait avoir de la valeur. Mais l’argent que j’ai reçu depuis le début m’a beaucoup aidé car j’étais vraiment très pauvre à cette époque." Contrairement à d'autres, les fruits de baobab ne nécessitent ni labours, ni arrosage, ni pesticides, un gain de temps et d’argent considérable pour ses collecteurs qui ont juste à attendre qu’ils tombent.

Protéger les baobabs

Afin d’assurer la pérennité des baobabs, la société EcoProducts encouragent la population à protéger les baobabs et leurs fruits. Chaque personne qui l’entretient reçoit ainsi 18 euros dès que l’arbre grandit de 1 cm. De quoi faire prospérer ces géants d’Afrique pendants des centaines d’années.