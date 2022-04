BRUT

L'emplacement

Il faut compter 6 à 8 heures de soleil pour placer son potager. L'un des autres éléments importants, c'est l’eau. Pensez à mettre votre potager pas trop éloigné d'une source d’eau pour éviter de vous casser le dos à remplir vos arrosoirs. Placez votre potager à l’endroit où vous placeriez votre piscine : protégé du vent, direction plein sud pour avoir un maximum de soleil et surtout dans un endroit très agréable pour vous, parce que vous allez y passer pas mal d'heures, donc il est important d'être près de votre maison et loin de toutes les nuisances sonores possibles.

Organiser son potager

N'hésitez pas à réaliser différentes parcelles. Donc maximum 1,20 mètre de large : je peux facilement accéder à mes cultures au centre de ma parcelle sans devoir marcher sur ma parcelle pour éviter de détruire la vie du sol et surtout pour éviter de compacter ma terre. N'hésitez pas aussi à laisser au minimum 80 centimètres, voire 1 mètre, entre chaque parcelle, pour faciliter vos déplacements avec votre brouette et vos outils. Il existe quatre catégories de légumes et moi, je vous propose de mettre une catégorie par parcelle : les légumes-fruits, tomates, aubergines ; les légumes-racines, carottes, panais ; les légumes-graines, petits pois, haricots verts, et les légumes à feuilles, laitue et épinards.

Faire face aux ravageurs

Le plus important, c'est d'avoir un potager au naturel, le plus bio possible. Pour repousser les limaces, vous pouvez utiliser du bois en décomposition que vous mettez autour de votre parcelle. Le bois en décomposition favorise la venue des petits insectes et le développement des champignons, et les limaces préfèrent manger les champignons plutôt que d'attaquer vos petites laitues au centre de votre potager.

Utiliser les bons outils

Trois outils indispensables. Le premier ; la grelinette, pour aérer et décompacter votre sol. Le deuxième outil : le râteau, pour travailler en surface et casser les mottes. Et dernier outil : le croc à dents, pour pouvoir retirer les adventices.

Que planter au printemps ?

Au début du printemps, il est temps de planter dans son potager l'oignon rouge, l'oignon jaune, les pommes de terre, l'ail et les fèves. Pour les pommes de terre, il faut pas hésiter à les planter en ce moment, germes vers le haut et les espacer d'au minimum 30 centimètres. L'une des pires maladies pour les pommes de terre, c'est le mildiou. Pour éviter d'avoir la propagation de cette maladie, n'hésitez pas à laisser 60 centimètres entre vos rangs pour que l'air circule.