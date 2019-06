VIDEO. Benoist Apparu : "Les pratiques du passé ne peuvent pas être reproduites demain"

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Vous avez initié le forum Planet A, dont vous êtes le porte-parole, pour réfléchir aux défis qui se posent à l'agriculture et à la planète...

"Quand on regarde les cinquante ans qui viennent on a trois grands enjeux planétaire. Celui de la sécurité alimentaire, comment on arrive a nourrir dix milliards d'habitants ? On sait nourrir aujourd'hui cinq milliards d'habitants, demain il faudra en faire dix. Deuxième enjeux, préserver nos ressources, l'eau, les sols, la biodiversité. Et il faut lutter contre le réchauffement climatique. Se sont les trois grands enjeux planétaire. Notre conviction c'est que l'agriculture est une réponse à ses trois enjeux là. Ce qu'on essaie de faire aujourd'hui via ce forum c'est traiter ces trois enjeux en même temps, de façon globale, systématique. Il faut une réponse globale avec tous les partenaires. Il y a cinq grandes familles de pensée qui doivent être représentées pour traiter ses solutions là. Les ONG, le monde agricole, les politiques, le monde économique et puis le monde de la recherche, universitaire et scientifique. Notre idée c'est une approche globale avec ses cinq grandes familles de pensée et le tout à l'échelle internationale" explique Benoist Apparu.

Le forum planet A se déroule du 27 au 28 juin à Chalons en Champagne pour la 2e année consécutive.

L'interview s'est conclue sur la chanson de Michel Legrand « The windmills of your mind »