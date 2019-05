Union européenne : ces normes imposées et pas toujours comprises

Les élections européennes auront un réel impact sur le quotidien des Français, car c'est par exemple l'Union européenne qui fixe 20% des normes et réglementations en France. Les directives de Bruxelles (Belgique) s'imposent dans les exploitations agricoles. Des contraintes qui ont un coût, et qui ne sont pas forcément toujours bien comprises. Denis Sulpis, agriculteur à Ambazac (Haute-Vienne), en fait l'expérience.

Une norme pour lutter contre la peste porcine

Ainsi, il élève quatre cochons à l'arrière de sa ferme, et se rend compte qu'il va devoir changer le grillage de leur enclos. "On va devoir changer toutes les clôtures en fait. Il va falloir mettre de la maille plus petite, à 1m30 de haut. À l'intérieur on va devoir mettre des fils électriques avec des écarteurs", explique-t-il. Il s'agit là d'une norme européenne bientôt obligatoire visant à éradiquer la peste porcine.