Températures : c’est toujours l’été dans les potagers

P.-Y. Salique, C. Schulbaum, P. Ketels, M. Pitavy, A. Capra, C. Barbet, M. Merlen, L. Sabas

C’est le légume du jour, mais pas vraiment le plat du jour. Pour Halloween ce lundi 31 octobre, on préfère sculpter le cucurbitacée plutôt que le cuisiner. Sur un marché de Besançon (Doubs), on achète encore des tomates et des poivrons de l’été. La météo n’incite pas les consommateurs à suivre les saisons et à se tourner vers les courges plutôt que les légumes d’été. “Normalement, les potimarrons j’en vends plein, les butternuts aussi et là ils n’ont même pas touché à la caisse”, confie un primeur.

Des serres toujours ouvertes

Justine Boyer, maraîchère du Puy-de-Dôme, ne va pas se priver de ses poivrons, sous prétexte que novembre arrive. Pour l’instant, aucune gelée n’est prévue, les serres restent donc ouvertes. “Généralement début octobre, je commence à fermer les serres la nuit. Cette année je n’ai pas cette problématique-là”, explique-t-elle. Dans la Marne, la terre est déjà prête pour semer le blé, avec quinze jours d’avance. Un agriculteur espère qu’il ne poussera pas trop vite, sinon il pourrait geler au milieu de l’hiver.