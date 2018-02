Témoignage : le combat d'un paysan contre Monsanto

Combattant au bout du rouleau, Paul François est un agriculteur épuisé par sa bataille contre le groupe Monsanto. "Je me chargeais de l'épandage des produits phytosanitaires sur une exploitation céréalière que nous avions avec un associé. J'ai subi une intoxication aiguë", raconte ce dernier.

Combat inégal

Paul François passe un an à l'hôpital jusqu'à ce que des chercheurs fassent le lien avec le pesticide qu'il a utilisé. "Ces symptômes que je présentais, c'est-à-dire des comas brutaux qui duraient quelques heures, ces maux de tête, on les connaît suite à des intoxications et des expositions au monochlorobenzène qui représentait 50% du produit que j'avais inhalé", explique l'agriculteur. Ce produit est reconnu responsable de sa maladie par la Sécurité sociale. Paul François décide alors en 2007 de porter plainte contre le géant des pesticides Monsanto.





