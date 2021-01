Taxe Trump sur les vins : les vignerons français encore un peu plus pénalisés

Un vent mauvais souffle sur ces vignes de l'Aude, celui d'une guerre entre États et celui des représailles américaines dans le dossier des aides européennes à l'aéronautique. Le vin rouge de Fitou sera désormais taxé à l'exportation. "Dans un contexte déjà très compliqué par la crise sanitaire et économique et alors qu'on bataille tous les jours pour sauver nos entreprises et nos emplois, c'est une contrainte de plus qui va encore fragiliser notre filière", s'emporte Jean-Marie Fabre, président de la Fédération nationale des vignerons indépendants.

La profession demande à l'Europe d'assumer



Depuis plus d'un an, les vins de moins de 14 degrés étaient déjà surtaxés à leur entrée aux États-Unis et les marges des vignerons français avaient donc déjà été rogniées. Depuis mardi 12 janvier, ce sont tous les vins et spiritueux qui seront taxés à 25%. Depuis les premières taxes d'octobre 2019, le secteur viticole n'a pas été aidé. Cette fois, la profession demande à l'Europe d'assumer.





