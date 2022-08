Sécheresse : les producteurs d'olive se préparent à une récolte catastrophique

"Là, je vois un petit point noir, c'est une olive qui a séché", commente ce producteur d'olives, qui recherche désespérément quelque chose à récolter sur ses oliviers. Le soleil a asséché les sols, empêchant aux arbres de se développer. "Je les ai toujours vus donner quelques olives, et là, on n'a rien", regrette-t-il. Dans le sud de l'Ardèche, c'est partout le même spectacle. Les rares olives sorties dépérissent et tombent de l'arbre avant même d'atteindre leur maturité.



Environ 80 % des récoltes sont perdues

Le producteur n'a rien pu faire pour sauver les 18 hectares de culture bio, qu'il n'avait pas le droit d'arroser. Il évalue la perte par rapport à ce qu'il envisageait au moment de la floraison à hauteur de 80 %. Presque une année blanche, qu'il espère voir compensée par la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, ouvrant la voie à des indemnisations. "La plupart des départements français sont dans la même situation que nous. Il ne faut pas compter sur l'huile d'olive pour compenser l'huile de tournesol d'Ukraine", prévient-il.