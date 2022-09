Sécheresse : de nouvelles techniques d'arrosage pour économiser l'eau

Face à la vague de sécheresse qui s'est récemment abattue sur la France, les jardiniers amateurs sont de plus en plus conscients de l'importance de l'utilisation de l'eau. Curieux, ils s'adonnent à des pratiques alternatives pour arroser, comme les oyas.

Après un été particulièrement sec et chaud, les jardiniers amateurs traquent les plantes les plus robustes. À Nantes (Loire-Atlantique), au Festival des jardins, les botanistes constatent que les jardiniers en herbe tiennent compte du réchauffement climatique : "On nous demande aussi quelles plantes peuvent être mises, pas forcément dans le potager, mais pour les plantations on va dire ‘décoratives’. Là c'est des questions qui se posent vraiment le plus."

La plante grasse, star de l'été

Autre enjeu pour les jardins particuliers : l’arrosage. Alors que l'eau se fait de plus en plus rare, de nouvelles techniques s’invitent dans les jardins, comme les oyas : "Ce sont des poteries qui ont une porosité faite de telle manière que l’eau puisse s'écouler tranquillement. Donc on a juste à les enterrer dans le sol, et l’eau va s’écouler tranquillement. Les racines vont pouvoir pomper tranquillement l’eau." Autre alternative au manque d’eau : les plantes grasses, l’un des succès en jardinerie cet été.