Manque d’eau : nous ne sommes pas prêts

Un degré de conscience

Chaque samedi, l'hydrologue Emma Haziza et la journaliste Salomé Saqué vous proposent un rendez-vous lucide sur l’environnement. Dans ce premier épisode, elles abordent la question du manque d’eau qui sévit en France.

Le 5 août, l'annonce de la Première ministre Elisabeth Borne a fait l'effet d'une bombe : plus de 100 communes françaises étaient simultanément privées d'eau potable. Face à une "sécheresse exceptionnelle" et une "situation historique que traversent de nombreux territoires", la Première ministre Elisabeth Borne a décidé d'activer la cellule interministérielle de crise, et de mobiliser des camions citernes pour ravitailler les communes impactées.

>> Agriculture, eau potable, centrales nucléaires... Comment l'eau est consommée en France en quatre graphiques

Cette situation est inédite, et résulte d'une accumulation de facteurs liés au changement climatique : des précipitations anormalement faibles en hiver, empêchant ainsi les nappes phréatiques et les cours d'eau de se remplir pendant cette saison, à laquelle a succédé un printemps sec, et un été marqué par une succession de vagues de chaleur étouffante.

Comment l'eau est-elle devenue une denrée rare, et surtout, comment faut-il la gérer dans les prochaines années pour éviter de la gaspiller, et la répartir équitablement ?Réponse dans ce numéro de "Un degré de conscience".