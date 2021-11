Scandale du chlordécone : "Le cancer de la prostate bientôt reconnu maladie professionnelle", annonce Julien Denormandie

Nicolas Hulot, ancien ministre, est accusé de viol et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes. "Il faut faire attention à cette forme de suspicion permanente. Mais il faut que la parole se libère. Cette question des violences sexistes et sexuelles est une grande cause du quinquennat. Aucun autre candidat ne le proposait en 2017", commente le ministre Julien Denormandie sur France 3 dimanche 28 novembre.

"Le gouvernement investit pour pouvoir réparer l'environnement pollué par le chlordécone en Martinique et en Guadeloupe", assure le ministre de l'Agriculture, qui annonce : "Le cancer de la prostate lié à l'utilisation du chlordécone, très important aux Antilles, va être reconnu comme maladie professionnelle avant la fin de l'année".

Une assurance récolte privée

Un foyer de grippe aviaire a été détecté dans un élevage du nord de la France. "Probablement qu'il y en aura d'autres. Nous sommes dans un état de vigilance totale, particulièrement dans le Sud-Ouest, où les élevages sont très nombreux", affirme-t-il, rappelant qu'à "chaque élevage abattu, il y a des indemnisations". Il appelle les Français à "continuer à manger du foie gras, du poulet et des œufs, il n'y aucun risque".

Pour mieux compenser leurs récoltes détruites par les inondations, le gel ou la sécheresse par exemple, les agriculteurs seront incités à prendre une assurance privée l'an prochain. Julien Denormandie promet un tarif accessible "avec des règles communes à tous les assureurs, qui indemniseront jusqu'à un certain seuil. Au-dessus, ce sera l'Etat qui prendra en charge".