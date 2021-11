Grippe aviaire : un premier foyer détecté en France depuis l'hiver dernier, dans un élevage de poules pondeuses

Un premier foyer de l'influenza aviaire a été détecté en France dans une élevage de poules pondeuses situé à Warhem, dans le département du Nord, a annoncé, samedi 27 novembre, le ministère de l'Agriculture dans un communiqué. Ce foyer est dû à une souche "hautement pathogène", précise le ministère.

"Il s'agit du premier foyer en élevage mis en évidence en France depuis l'épizootie de l'hiver dernier, poursuit le ministère. La suspicion d'infection fait suite à un constat de mortalités anormales parmi les volailles de l'élevage. Des investigations sont en cours pour identifier l'origine de la contamination."

Des mesures ont d'ores et déjà été prises. L'élevage va être abattu et le poulailler désinfecté tandis qu'une zone de protection (3 km autour du foyer) et de surveillance (10km autour du foyer) a été installée.