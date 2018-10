Santé : le métam-sodium suspendu

Le métam-sodium est interdit jusqu'à fin janvier et c'est une mauvaise nouvelle pour Dominique Ducoin, maraîcher au Petit-Mars (Loire-Atlantique). Il utilise cette substance pour préparer ses sols avant de semer la mâche. "Ma réaction, c'est de dire 'comment je vais faire'. Je vais peut-être m'orienter vers des choses à moindres risques", explique-t-il.

Le gouvernement a pris cette décision après l'intoxication de 70 personnes dans le Maine-et-Loire début octobre. Un communique précise que le métam-sodium fait partie des substances les plus préoccupantes pour la santé et l'environnement. Plus question de l'utiliser pendant au moins trois mois, le temps de l'enquête.

Les maraîchers nantais inquiets



"L'Agence nationale de sécurité sanitaire va déterminer s'il faut l'interdire définitivement ou pas", annonce Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture. Les maraîchers nantais sont inquiets, car la production de mâche pourrait souffrir de cette interdiction. Des alternatives existent, comme la stérilisation à la vapeur. Une technique plus coûteuse, mais qui pourrait permettre de semer dans les champs qui n'ont pas pu être traités avant l'interdiction du pesticide.

