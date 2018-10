Santé : un pesticide suspendu

Il ne sera plus possible d'utiliser du métam-sodium pour nettoyer les sols. L'utilisation de ce pesticide très puissant vient d'être suspendue pendant trois mois, à cause des récentes intoxications en Pays de la Loire, 70 personnes intoxiquées, dont 17 hospitalisées.

Les maraîchers sont inquiets

En visite dans l'est de la France, le nouveau ministre de l'Agriculture, qui avait voté lorsqu'il était sénateur contre l'interdiction du glyphosate, explique la décision du gouvernement "par mesure de précaution", note-t-il. De leur côté, les maraîchers nantais ont fait part de leur inquiétude. La mesure, en revanche, est appréciée des écologistes, qui considèrent la molécule comme dangereuse. Ce maraîcher, lui, désinfecte ses terres à la vapeur, en les chauffant à plus de 80°C. C'est beaucoup plus long, mais sans danger.