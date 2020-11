Santé : la spiruline, le nouveau complément fétiche des Français

Depuis quinze ans, Mina Desgats a le même rituel alimentaire : six pilules de spiruline par jour. Un produit qui, selon elle, lui garantit une foulée dynamique. Cette sportive chevronnée ne peut plus s’en passer. "C’est quelque chose qui booste, qui aide vraiment à la pratique sportive, même en temps qu’amateur et également dans la vie de tous les jours."

Une plante encore peu connue du public

Consommée sous forme de paillette ou de comprimés, la spiruline est une micro-algue riche en protéines et en vitamines, aux vertus anti-oxydantes et nutritionnelles. Elle reste quelque peu confidentielle. "C’est une algue, je crois, que je n’ai pas l’habitude de consommer", répond une cliente dans un supermarché, interrogée sur la fameuse plante. Avec un prix moyen de 150 euros le kilo, Rémi Bosque a cru en son potentiel. Il décide donc de lancer sa production, vingt ans auparavant. C’est un pionnier qui veille à cet or vert, qu’il cultive sous serre et dans des bassins de 150 mètres carrés.

