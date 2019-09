Santé : la spiruline, une algue qui a la cote

En Martinique, Laura s'est lancée depuis mars dans la culture d'une micro-algue : la spiruline. La chaleur de la Martinique réussit plutôt bien à sa croissance, avec une récolte par semaine. "Sa vie intervient dans les lacs salés, comme au Tchad, comme au Mexique ou au Pérou. Il lui faut une température optimale de 35° et pour ça il faut préserver la chaleur pour que la température puisse monter", détaille l'aquacultrice Laura Francezon.

Riche en vitamine A, en calcium et en fer

La spiruline existe depuis plus de trois milliards d'années. C'est l'une des premières formes de vie sur Terre. Un être primaire qui possède de nombreuses vertus : riche en vitamine A, en calcium (26 fois plus que le lait) et en fer (trois fois plus que le steak). Une substance connue par les sportifs et les végétariens pour ses apports en protéines. Depuis 20 ans, la France cultive la spiruline et l'activité est en plein essor. On compte aujourd'hui environ 200 producteurs en France.

