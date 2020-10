Salon de l'agriculture annulé : les agriculteurs s'inquiètent

Cédric Briand, éleveur de vaches bretonnes pie noir à Plessé (Loire-Atlantique), participe à toutes les éditions du Salon de l'agriculture depuis 15 ans. L'une de ses bêtes ayant déjà reçu les honneurs du salon, il espérait exposer de nouveau. Or, la 58e édition, qui devait se tenir en février 2021 à Porte de Versailles, à Paris, est annulée à cause de la crise sanitaire. Pour les 70 éleveurs de pie noir en Bretagne, le salon est une vitrine irremplaçable. "On se lance dans un projet AOP sur le Gwell, qui est un produit phare, on a des choses à dire et des gens à rencontrer au salon", explique Cédric Briand, déçu.

Un concours général agricole organisé en région

Véronique Heurtel, productrice de cidre à Plessé, est elle aussi une habituée du salon. En 2019 et 2020, deux médailles d'or lui ont été décernées au concours général agricole, qui, cette fois, pourrait être organisé en région. C'est un soulagement pour les professionnels concernés, malgré une édition 2021 forcément limitée.

