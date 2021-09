Routes du vin : la Toscane, berceau du Chianti, un des plus célèbres vins italiens

Parcourir les routes des vins de Toscane (Italie), c'est sillonner entre les vignes, les oliviers, les cyprès, un véritable musée à ciel ouvert. L'histoire des vins de Toscane est vieille de près de 3 000 ans. "Le Chianti est un vin historique, il est produit depuis les Etrusques. Et s'il est aussi célèbre, c'est parce qu'il est très ancien", explique un guide à des touristes belges et américains. "C'est un mélange si fin, vous buvez plus qu'une chose, c'est complexe et j'aime ça", décrit une touriste à la dégustation.

Meilleur vin du monde en 2006

Le berceau du vin en Toscane se situe à une trentaine de kilomètres au sud de Florence. Sur le territoire du Chianti, vin rouge mondialement connu, les vignobles entourent les châteaux du Moyen-Âge. Depuis, la région, très vallonée, vit du commerce du vin et des olives. La Toscane abrite aussi des trésors historiques, à l'image du village de San Gimignano dont les tours médiévales surplombent les vignobles. Et dans le sud de la région, ce territoire italien autrefois très pauvre renait de ses cendres dans les années 80 grâce à un vin d'exception. "Ce jus, c'est une explosion de parfums et de saveurs", raconte Giacomo Neri, propriétaire de Casanova di Neri. Une bouteille de Brunello du domaine a même été élue meilleur vin du monde en 2006.