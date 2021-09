Routes du vin : en Chine, des cépages aux origines françaises

Sur la route des vins, au nord de la Chine, le désert a laissé place, en vingt ans, à des rangées de vignes à perte de vue. Dans le domaine de Xige, 20 tonnes de Chardonnay sont vendangées dans la journée. Avec des températures élevées et très peu d'averses de pluie cette année, "les raisins sont petits, donc ils auront plus de goût", explique Zhang Jifeng, directeur technique. L'ambition est de faire un vin de qualité dans une région en plein développement viticole.

Développer l'œnotourisme

"On a une vingtaine de cépages sur la totalité de notre vignoble", détaille Christelle Chène, bourguignonne d'origine et amoureuse du vin et de la Chine. Dans ce domaine, la plupart des cépages sont d'origine française. Plus de 4 millions de bouteilles devraient être produites cette année. "On utilise des barriques faites en France pour avoir du vin de meilleure qualité", ajoute un œnologue chinois. Aujourd'hui dans la région, plus de 39 000 hectares de vignes ont été plantés avec plus de 200 domaines. L'objectif est aussi d'attirer des touristes sur ces nouvelles routes du vin. La Chine est la deuxième productrice mondiale de vin.