Un grand vin français fabriqué en Chine

La Chine est le deuxième plus grand vignoble au monde. Le pays compte 38 millions de consommateurs. Le marché attire les Français, comme le domaine Château Lafite. Le défi de la maison tricolore ? Créer un grand cru Chinois. 50 parcelles de vignes françaises ont été plantées il y a 9 ans. Pour s’en occuper, une dizaine de paysans du coin. "Dans chaque goutte de ce vin il y a un peu de ma contribution et j’en suis très fier", témoigne un vendangeur.

"Produire un grand vin de Chine"

"On emploie que des personnes du village, qui connaissent très bien nos vignes et vont travailler avec nous, ça va donner des qualités meilleures", explique Juliette Coudrec, responsable technique du domaine de Long Dai. "Notre but n’est pas de détrôner les grands vins bordelais, mais de produire un grand vin de Chine", poursuit-elle.

