REPLAY. "Ouvrez le 1". Glyphosate, comment faire sans ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Franceinfo et l'hebdomadaire Le 1 s’associent pour proposer un nouveau rendez-vous, tous les mercredis à 22h30 sur le canal 27 et ses supports numériques. Pour ce sixième numéro, une question centrale : glyphosate, comment faire sans ?

La journaliste de France Télévisions Emilie Tran Nguyen et le directeur de l'hebdomadaire Eric Fottorino dialoguent avec leurs invités sur l’actualité et le monde contemporain. Ils s'intéressent cette semaine à l'herbicide le plus controversé : certains réclament son interdiction immédiate, d'autres se sentent désemparés face à cette exigence.

Au sommaire

Une question / Plusieurs regards : Sylvie Brunel, géographe, ancienne présidente d’Action contre la faim et auteure de Plaidoyer pour nos agriculteurs (éd. Buchet/Chastel) ; André Cicolella, chimiste et toxicologue, président du Réseau Environnement Santé, professeur à Sciences Po, auteur de Les perturbateurs endocriniens en accusation (éd. Les Petits Matins).

A rebours : en 2002, France 3 diffuse un reportage sur la question du glyphosate (archive de l'INA). Repères : retour sur un siècle de pesticides. 1 + 2 : Bruno David, président du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN). A voix haute : la cheffe doublement étoilée Ghislaine Arabian lit Modernité du poète américain C.K. Williams.

> "Ouvrez le 1", un magazine télévisé, tous les mercredis à 22h30 sur Franceinfo (canal 27).

> "Le 1", un journal pour comprendre le monde, tous les mercredis en kiosque.