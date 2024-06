Récoltes abondantes et prix attractifs... Les producteurs de fraises françaises espèrent connaître un bel été 2024

Gariguette, Ciflorette, Charlotte, Marat des Bois, Cléry... Dès le week-end du 8 et 9 juin et pendant toute la durée du mois, cette année, toutes les variétés de fraises françaises arrivent à maturité en même temps. L'explication est à trouver du côté de la météo, selon Xavier Masse, fraisiculteur dans le Lot-et-Garonne et président de l'Association des producteurs de fraises de France : "C'est vrai qu'on a eu un mois de mai relativement froid et pluvieux. Par contre, là, depuis dix jours, le soleil est revenu et les températures sont douces, alors on a un afflux de production."

Un pic qui arrive plus tard que d'habitude, alors les professionnels redoutent un problème de concurrence. La compétition n'est pas avec les fraises espagnoles, précoces, puisque leur saison est terminée.

Prix en baisse

Xavier Masse voit néanmoins apparaître sur les étals "des fruits d'importation, que ce soit l'abricot espagnol et le melon marocain" et il aimerait que "le consommateur ne se détourne pas trop" des produits français. Il résume sa crainte : que les Français n'aient plus envie de fraises. Concernant la grande distribution : "On leur demande de jouer le jeu des produits de saison et des produits français bien sûr, lance le fraisiculteur. Notre inquiétude est là, que ce soit fait au détriment de nos produits."

L'avantage, c'est le prix des fraises françaises : jusqu'à présent 50% plus chères que celles espagnoles ou belges, elles vont coûter de 20 à 25% moins cher cette année.