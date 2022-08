Réchauffement climatique : la Beauce, nouvelle terre de lavande

Plante typique de la Provence, la lavande a désormais une nouvelle terre d'accueil, plus au nord. Elle a l'avantage de n'avoir besoin que de peu d'eau et souffre moins du réchauffement climatique.

Dans la Beauce, un drôle de paysage violet a fait son apparition entre les champs de blé, comme tout droit sorti du sud de la France. La lavande est une plante récoltée pour l’huile essentielle. C'est une première dans la région. Boris Venot, céréalier depuis seize ans, a planté cette variété de lavande il y a un an et demi. Un pari réussi selon lui : "vous pouvez voir qu’il y a pas mal de cailloux dans la terre. Donc c'est une terre qui est assez filtrante et qui ne retient pas énormément d’eau". Au total, 200 hectares ont été plantés par une cinquantaine d'agriculteurs. Cette récolte lui permet de se diversifier, mais aussi de s'adapter au réchauffement climatique. Le lavandin à un avantage, car il est très peu demandeur en eau.

Doubler la production d'ici à deux ans

Une fois coupé, le lavandin doit être distillé rapidement. Pour Pascal Mare, le directeur d'exploitation de la coopérative, c'est un nouveau défi. Un million d'euros a été investi dans la distillerie : "on est vraiment dans la phase de démarrage, donc on est tous motivés et excités de voir cette huile arriver". Une fois le lavandin tassé, le processus de distillation peut débuter. La vapeur s'imprègne du lavandin, refroidie par condensation, elle se transforme en liquide en 30 minutes. "La dernière étape, c'est l'étape de la séparation des phases. On sépare l'eau et l'huile. On renvoie l'eau dans notre circuit en circuit fermé et on récupère l'huile", explique Pascal Mare. En 2022, 30 tonnes d’huiles essentielles seront produites de cette année. Les agriculteurs de la Beauce veulent doubler la production d'ici à deux ans.