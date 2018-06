Raffineries : le blocage des agriculteurs

Les agriculteurs ont choisi de se mobiliser contre une concurrence qu'ils jugent déloyale et néfaste pour l'environnement. La raffinerie Total de la Mède, dans les Bouches-du-Rhône, est autorisée par l'État à transformer en biocarburant jusqu'à 300 000 tonnes d'huile de palme par an. Une huile de palme importée principalement d'Asie du Sud-Est et 25% moins chère que l'huile de colza française.

L'huile de palme concurrence-t-elle vraiment le colza ?

Selon la FNSEA, qui appelle a bloquer les raffineries aujourd'hui, dimanche 10 juin, 50 000 producteurs de colza sur le territoire pourraient voir leurs revenus baisser suite à cette autorisation. Total affirme avoir sauvé 250 emplois en créant cette bioraffinerie. Le groupe affirme aussi vouloir augmenter ses capacités de production en France sans remettre en cause ses commandes de colza. Dans leur combat, les producteurs de colza ont le soutien de nombreuses associations de défense de l'environnement. Car la culture de l'huile de palme est aussi la principale raison de la déforestation qui ravage toute l'Asie du Sud-Est.

