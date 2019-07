Provence : la lavande victime de son succès

Une photo souvenir très romantique dans le décor bleuté d'un champ de lavande. Depuis la mi-juin et le début de la floraison, la scène se répète des centaines de fois par jour sur le plateau de Valensole (Alpes-de-Haute-Provence). Des touristes venus du monde entier, parfois peu scrupuleux. Ils repartent avec un bouquet ou encore piétinent la lavande, à trop vouloir s'en approcher. "C'est un problème. Je vois des gens sauter d'une rangée à l'autre dans les champs. Ca me fait mal au coeur. C'est si beau de voir la lavande de loin, ils n'ont rien à faire à l'intérieur des champs", témoigne une touriste au micro de France 2.

Des champs célèbres en Chine

Ces champs sont pourtant des propriétés privées. La famille de Rémi Angelvin cultive 120 hectares depuis quatre générations. S'il n'a rien contre les touristes, il vient d'installer une petite clôture, symbolique, pour limiter les mauvais comportements. Constat partagé par tous les producteurs de lavande du plateau de Valensole qui ne veulent pas non plus se barricader et interdire totalement l'accès à leur parcelle. En Chine, une série télévisée suivie par plus de 200 millions de personnes a rendu ces champs très populaires. À Valensole, l'afflux de visiteurs qui en découle fait marcher les affaires, mais la médaille a de toute évidence un revers.

