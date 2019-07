Alimentation : une start-up de producteurs bio valorise les produits locaux

C'est une émission un brin originale : la transmission en direct sur un réseau social d'images d'une récolte de légumes. Élodie Germain et Delphine Dubois, deux entrepreneuses, veulent informer leur clientèle en toute transparence sur l'origine de leurs produits. "On veut montrer à notre communauté les coulisses de la fabrication de nos bons produits", lance Élodie Germain, cofondatrice de la marque Les trois chouettes, face caméra.

Des producteurs bio

L'une était journaliste télé, l'autre travaillait dans le marketing. Deux belles soeurs passionnées par la cuisine qui ont découvert que les condiments sur nos tables, comme les cornichons, venaient le plus souvent de l'étranger. Elles ont eu l'idée de fabriquer des produits alternatifs 100% français. Élodie Germain et Delphine Dubois sélectionnent des producteurs bio, à moins de 250 km de Paris pour garantir la fraicheur et la traçabilité des légumes. Les deux cheffes d'entreprises trouvent leur inspiration au plus près des produits.

