Présidentielle 2022 : les propositions des candidats pour améliorer les revenus des agriculteurs

À quelques jours du premier tour de la présidentielle, le comparateur du 20 heures de France 2 s’est intéressé aux propositions des candidats pour améliorer le revenu des agriculteurs. L’une des priorités de Valérie Pécresse, Jean Lassalle et Emmanuel Macron est de baisser les charges pour le monde agricole. Plusieurs candidats insistent aussi sur l’augmentation des aides, en particulier pour le bio. C’est le cas de Philippe Poutou, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon.



Un protectionnisme défendu par certains

Pour permettre aux paysans de vivre mieux, Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel veulent aller plus loin. Ils souhaitent imposer des prix minimum grâce à l’intervention des pouvoirs publics. Le candidat du PCF propose par exemple des prix plancher. C’est aussi le cas de Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Les deux dernières cités défendent en plus l’idée d’un protectionnisme avec la limitation d’importations dans certains cas.



Un meilleur revenu et une meilleure retraite. Un enjeu important pour deux candidates : Nathalie Arthaud et Anne Hidalgo. La maire de Paris veut, par exemple, garantir une retraite à 85% du Smic pour les agriculteurs.