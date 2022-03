Présidentielle 2022 : dans la Drôme, les habitants soucieux de leur alimentation

Dieulefit (Drôme), 3 000 habitants, est connue pour son marché de petits producteurs. Ceux qui le peuvent financièrement favorisent les produits locaux, et plutôt bio. Pour un couple, qui a quitté la région parisienne pour s'installer ici, l'alimentation n'a pas de prix. "C'est hyper important de consommer local pour faire vivre la région", confie l'homme. Alors que l'élection présidentielle approche, que pensent les producteurs ? Le cœur de Vincent Delmas, maraîcher bio, oscille entre Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. "Pour l'agriculture, ils ont tous les deux des programmes qui vont (…) contre l'agriculture industrielle, contre l'agriculture de proximité, et pour le droit des consommateurs à une alimentation de qualité", dit-il.



Différentes visions de l'agriculture

Dans le petit village de Saoû (Drôme), l'ancien maire avait faire interdire l'épandage, puis l'arrête a été annulé. La décision arrange Wilfried Raillon, un agriculteur conventionnel qui souhaite pouvoir traiter comme il l'entend, notamment avec du glyphosate. Lui votera pour Éric Zemmour, qui n'envisage pas de l'interdire. L'agriculteur souhaite nourrir le plus grand nombre, y compris les moins fortunés. L'épicerie du village propose quant à elle des produits locaux et bio, qu'elle aimerait voir accessibles à tous.